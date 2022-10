Luftverkehr : Militär-Hubschrauber fliegen über Trier – Was dahinterstecken könnte

Transporthubschrauber der Bundeswehr waren am Dienstag vermutlich auch über Trier und umliegenden Orten unterwegs. Unser Bild zeigt einen CH-53 der Bundeswehr, der bei der Flutkatastrophe 2021 sogenannte Big-Bags als Staumaterial gegen Hochwasser zu einer Einsatzstelle bei Erftstadt fliegt. Foto: dpa/Marius Becker

Trier/Föhren Militärhubschrauber am Himmel über Trier und der Umgebung haben am Dienstagmorgen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Was dahinterstecken könnte.