Show mit Militärmusik Militär- und Blasmusikshow bringt musikalische Vielfalt nach Trier

Trier · Europas erfolgreichste Tournee der Blas- und Militärmusik begeisterte am Freitag rund 3000 Besucher in der Trierer Arena. Welche Nationen sich an der „Musikparade“ beteiligten und was das musikalische Spektakel so einzigartig machte.

24.02.2024 , 16:00 Uhr

Von Andreas Sommer

Die Musikparade der Militär- und Blasmusik zählt zu Europas erfolgreichsten Show-Produktionen und zieht jedes Jahr rund 100.000 Besucher an. Auf ihrer traditionellen Tournee durch nahezu alle großen deutschen Städte war nun Trier eine Station. Musiker aus der Ukraine, Mexiko, Ungarn, Slowenien, Schottland und Deutschland beteiligten sich an dem multi­nationalen Spektakel. Im Mittelpunkt der Show: die verschiedenen Kapellen der beteiligten Nationen. Wer glaubt, Marschmusik sei langweilig und eintönig, wurde schnell eines Besseren belehrt. Auch dynamischen Show- und Tanzeinlagen trugen dazu bei – zu Klängen von Jazz bis Klassik, von Filmmusik bis Musicals und von Evergreens bis zu aktueller Pop- und Rockmusik. Hier geht es zur Bilderstrecke: So war die internationale Militär- und Blasmusikshow in der Trierer Arena