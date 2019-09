Jubiläum : Mini-Schultüten und Top News von 1969

Kenn Zu ihrem 50ten präsentiert sich die Grundschule Kenn in allen für den Lernerfolg wichtigen Bereichen auf neuestem Stand.

Eltern und Lehrer haben mit heutigen und ehemaligen Schülern den 50. Geburtstag der Grundschule Kenn gefeiert. Nach einem Festakt mit Tänzen, Liedern und Ansprachen in der Mehrzweckhalle konnten sich Besucher und Ehrengäste im Haus umschauen. Diejenigen, die dort 1969 eingeschult wurden, erwartete eine besondere Überraschung. Sichtlich stolz überreichten ihnen heutige Erstklässler kleine Schultüten. Sie hätten sie „mit ganz viel Liebe gebastelt“, sprach Schulleiterin Anke Penning von einer tollen Leistung der Kinder. Alle anderen Gäste sahen sich beschenkt mit sorgfältig einstudierten Beiträgen. So präsentierten Viertklässler in einer kleinen Zeitreise „das Beste“ aus Politik, Musik, Sport und wichtige Ereignisse von 1969, dem Jahr der Mondlandung.

„Wir sind stolz auf unsere Schule“, betonte Müller, was er mit dem Hinweis bekräftigte, dass die Ortsgemeinde Kenn als einzige in der Verbandsgemeinde Schweich als Schulträger fungiere. Entscheidungen wie zur Schulausstattung würden – wie schon vor 50 Jahren – vor Ort getroffen, gemeinsam mit Leitung und Elternbeirat der Schule und unterstützt von der Verwaltung. Die Entwicklung der Schule zeige, dass sich die Gemeinde immer „für ihre Schule“ eingesetzt und bedarfsgerechte Rahmenbedingungen geschaffen habe. So seien über die Jahre die Gebäude steigenden Schülerzahlen und verbesserten pädagogischen Erfordernissen angepasst worden. Und auch aktuell werde investiert in eine „gute und Erfolg fördernde Lern- und Arbeitsumgebung“ – für Schüler wie für Lehrer.