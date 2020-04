Besuch im Corona-Krankenhaus : Ministerpräsidentin Dreyer in Trier – „Normalität wie früher wird es nicht schnell geben“ (Video)

Ministerpräsidentin malu Dreyer und Oberbürgermesiter Wolfram Leibe enthüllen das neue Namensschild der Klinik in der Theobaldstraße. Foto: Rainer Neubert

Trier Ministerpräsidentin Malu Dreyer nimmt das Corona-Gemeinschaftskrankenhaus offiziell in Betrieb und wagt dabei auch einen Blick in die kommenden Monate. Landrat Günther Schartz kritisiert die Landeschefin.

Einen Tag vor der gemeinsamen Entscheidung von Bund und Ländern über eine Lockerung der Schutzmaßnahmen gegen das Virus Covid-19 steht am Dienstagmorgen die offizielle Namensgebung des Corona-Gemeinschaftskrankenhauses in Trier-Nord auf dem Terminplan von Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

„Bevor auf Landesebene ein Konzept beschlossen war, hatten sich hier in Trier bereits das Brüderkrankenhaus und das Klinikum Mutterhaus bereits zur engen Zusammenarbeit abgesprochen“, lobt die Landeschefin vor zahlreichen Medienvertretern die Initiative für die Corona-Klinik, die innerhalb nur einer Woche vorbildlich umgesetzt worden sei. Sie nennt es „ein starkes Symbol von Solidarität, wenn zwei Krankenhausträger, die im Grunde auch Wettbewerber in einer Region sind, sich so schnell verständigen, um die beste Versorgung von Corona-Patienten zu gewährleisten“. Das sei für Rheinland-Pfalz bislang einzigartig.

Info Landrat Schartz kritisiert die Ministerpräsidentin Landrat Günther Schartz (CDU) hat den den Termin der Ministerpräsidentin im Trierer Corona-Krankenhaus kritisiert. „Ich finde es mehr als bedauerlich, dass die zuständige Gesundheits- und Rettungsdienstbehörde zu einem solchen Termin nicht hinzugeladen wird. Gerne hätte ich mit der Ministerpräsidentin bei dieser Gelegenheit über die vielen offenen Fragen beim Krisenmanagement in der Corona-Krise gesprochen, die sich gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Lockerungsdebatte vor Ort ergeben.“ Wenn man jetzt schrittweise Lockerungen der derzeitigen Einschränkungen diskutiere, dann sei eine abgestimmte Sachpolitik und Klärung offener Fragen statt PR gefragt. „Wie sollen Schul- und Kitaöffnungen vor Ort umgesetzt werden? Woher sollen die Riesenmengen Schutzmasken kommen, die in Schulen, Kitas, Schulbussen und anderen öffentlichen Einrichtungen getragen werden sollen? Wer bestellt, wer liefert, wer verteilt?“ Viele dieser Fragen lägen im Zuständigkeitsbereich der Landkreise und Kommunen. Mit Blick darauf fordert Günther Schartz, die Gesundheits- und Rettungsbehörden in die Überlegungen des Landes frühzeitig einzubinden.

Innerhalb weniger Tage hatten die beiden Trier Kliniken im Mutterhaus Nord, dem ehemaligen Elisabeth-Krankenhaus, 125 Behandlungsplätze auf einer Normalstation und 24 Intensivbetten geschaffen. Gemischte Teams aus Ärzten, Pflegern und Physiotherapeuten behandeln dort seit dem 18. März die Patienten (TV vom Montag). Bis vor Ostern waren nach Angaben des Hauses bereits 133 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung.

Foto: Rainer Neubert

„Unser Ziel war und ist es, Brüderkrankenhaus und Klinikum Mutterhaus als Orte zu erhalten, in denen möglichst wenig infizierte Patienten behandelt werden, um sowohl die aktuellen Patienten als auch die Mitarbeiter zu schützen“, erklärt der Mutterhaus-Geschäftsführer Dr. Christian Sprenger, die Beweggründe für die intensive Zusammenarbeit. Christian Weiskopf, Regionalleiter der BBT-Gruppe Region Trier, zu der auch das Brüderkrankenhaus Trier zählt, ergänzt: „Die medizinisch wichtige Versorgung in beiden Häusern muss weiterhin gewährleistet werden. Dies ist dank der engen Kooperation zwischen unseren beiden Häusern möglich.“

Ministerpräsidentin Dreyer nimmt diesen Hinweis auf und appelliert an Menschen mit Krankheitsbeschwerden, Symptome problematischer Erkrankungen ernst zu nehmen. „Gehen Sie zu den Ärzten und in die Kliniken. Sie werden hier auch in Zeiten der der Corona-Krise umfassend behandelt.“

Keine Hoffnung macht die Ministerpräsidentin allerdings auf ein schnelles Ende der durch den Virus verursachten Ausnahmesituation: „Wir werden weiterhin die große Anzahl an Intensivbetten und Behandlungsplätzen benötigen. Denn vermutlich wird mit einer Lockerung der Schutzmaßnahmen auch die Zahl der Infektionen wieder steigen. Eine Normalität wie in der Vergangenheit werden wir nicht so schnell wieder erreichen.“ Sie habe Sympathie für das Tragen von Masken oder sogar eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. „Aber es muss jedem klar sein, dass Masken nicht das Hauptmittel sein können, um sich vor einer Infektion zu schützen.“

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe und in Anwesenheit der führenden Mitarbeiter beider Krankenhäuser enthüllt die Ministerpräsidentin das neue Namensschild für die Klinik. Auch ein Transparent über dem Eingangsbereich weist ab sofort auf die besondere Aufgabe der Klinik in der Theobaldstraße als Corona-Gemeinschaftskrankenhaus hin.