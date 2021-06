Uni Trier : Schülerinnen können technische Studiengänge kennenlernen

Viele junge Frauen zeigen in der Schule ausgezeichnete Leistungen in Mathematik und den Naturwissenschaften. Doch nur wenige entscheiden sich für technische Berufe. Foto: g_wirt <g_wirt@volksfreund.de>

Trier Das Ada-Lovelace-Projekt der Uni Trier organisiert am Samstag einen digitalen Studieninfotag. Eine Anmeldung erfolgt per E-Mail. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das Ada-Lovelace-Projekt der Universität Trier lädt für Samstag, 12. Juni, Schülerinnen zum digitalen Studieninfotag ein. Sie können sich dabei über zahlreiche Studiengänge aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik/Ingenieurwissenschaften (MINT) informieren. Das Ada-Lovelace-Projekt der Universität Trier (ALP Trier), rheinland-pfälzisches Kompetenzzentrum für Frauen in MINT, veranstaltet für sie diesen landesweiten digitalen Studieninformationstag. Von 9 bis 16 Uhr wird in die verschiedenen Studienangebote der Universität Trier und anderer rheinland-pfälzischer Hochschulen eingeführt. Mentorinnen des Ada-Lovelace-Projekts, die selbst ein MINT-Fach studieren, stellen ihre Studiengänge vor, berichten von ihren Erfahrungen und stehen für alle Fragen zur Verfügung.

Die Schülerinnen erwartet ein buntes Angebot: Neben den klassischen MINT-Fächern der Universität Trier wie Mathematik und Informatik werden auch Studienfächer wie Geoinformatik oder Umweltwissenschaften vorgestellt. Ebenso können sich die Schülerinnen über die MINT-Lehramtsstudienfächer informieren. Die Mentorinnen geben Einblicke in den Studienalltag, zeigen anschauliche Beispiele aus der Praxis und stellen den Campus der Universität Trier vor. Das Besondere an dem Studieninfotag ist, dass die Schülerinnen neben dem Studienort Universität Trier auch andere rheinland-pfälzische Studienorte kennenlernen können. Mit dabei sind die Hochschule Trier, die Hochschule Koblenz, die Technische Universität Kaiserslautern, die Johannes Gutenberg-Universität Mainz, der Umwelt-Campus Birkenfeld der HS Trier und der Campus Remagen der HS Koblenz. Die Teilnehmerinnen des Studieninfotags treten in direkten Austausch mit den Mentorinnen und profitieren von der Vielfalt ihrer Erfahrungen.