Missbrauch in der katholischen Kirche Wie unter dem Trierer Bischof Spital Missbrauchspriester im Ausland versteckt wurden

Ende November 1994 wurde das jahrelange kriminelle Treiben des katholischen Priesters V. endlich bestraft: Das Saarbrücker Amtsgericht verurteilte den Geistlichen zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe – ausgesetzt zur Bewährung. Der auch als Religionslehrer an Schulen eingesetzte V., so stand es später im Urteil, hatte sich in mindestens 28 Fällen an Kindern sexuell vergangenen.