Umgang mit Übergriffen Missbrauch in katholischer Schule: Ehemalige Schülerin packt aus

Sie ist 18 Jahre alt, als es anfängt. Im Unterricht greift ihr der Lehrer an den Busen. Er wolle nur einen Flusen von ihrem Pulli entfernen, meint er. Sie findet das seltsam. Während einer Klassenarbeit beugt er sich von hinten über sie. Legt seine rechte Hand auf ihre und führt sie zu einem Satz in ihrer Übersetzung. Will er sie so auf einen Fehler aufmerksam machen? Die junge Frau wehrt sich. Sie gibt ihrem Lehrer zu verstehen, dass er sie in Ruhe lassen soll. Daraufhin belästigt er sie nicht mehr.