Jubiläum : Mit 100 noch sehr rüstig: Triererin feiert Geburtstag

Trier Justine Vicari hatte es nicht immer leicht. Sie hat dem TV ihr Rezept für ein langes Leben verraten.

Ohne die Zahlen zu kennen, sei es erlaubt, die These aufzustellen, dass nur wenige 100 Jahre alt werden. Justine Vicari (geborene Rogge) hat dieses beachtliche Alter erreicht: Am Montag feierte sie ihren Geburtstag mit Bekannten und Mitbewohnern des Alten- und Pflegeheims Stift Sankt Irminen, wo sie seit fünf Jahren lebt.

Vicaris Rezept für das biblische Alter? „Disziplin zu jeder Zeit und in allen Lebenslagen.“ Dazu zählt adrette Kleidung und dass sie ihren Besuch beim Abschied bis an die Tür begleitet. So viel Zeit müsse sein. Und wenn es die Situation erlaube, bleibe der Rollator in der Ecke stehen, versichert ihre ehemalige Nachbarin Karin Permesang. Außerdem macht die 100-Jährige gerne Ausflüge.