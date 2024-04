Verhandlung steht bevor Mit 190 durch Trier gebrettert? Mutmaßlicher Raser steht vor Gericht

Raser fallen immer wieder auf. Das passiert in Trier genauso wie in anderen Städten. Was ein zum Tatzeitpunkt 23-Jähriger allerdings in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai gemacht haben soll, ist trotzdem außergewöhnlich. Denn er soll nicht nur das Tempolimit fast um das Vierfache überschritten haben, sondern bei Weitem auch den Rahmen einer verantwortungsvollen und klugen Nutzung von Social Media.