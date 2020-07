Justiz : Prozess um Brandstiftung in den Trierer Moselauen: Mit Benzin aus Flasche Autos angezündet?

Mit diesem Foto sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, als Ende 2019 Autos in den Moselauen in Flammen aufgehen. Der 24-jährige mutmaßliche Brandstifter steht derzeit vor Gericht. Foto: Polizei Trier

Trier Das Landgericht Trier hat das Verfahren gegen einen 24-Jährigen fortgesetzt, dem Brandstiftung in vier Fällen vorgeworfen wird. Er soll 2019 in der Nähe des Trierer Messeparks unter anderem drei Wagen in Brand gesteckt haben.

Der 24-Jährige soll laut Anklage zwischen Ende November und Ende Dezember 2019 auf dem Parkplatz der Trierer Moselauen drei dort abgestellte Autos abgefackelt haben. Nun sitzt der Mann mit dem auffallend schwarzen Vollbart seit drei Verhandlungstagen als Angeklagter vor der Ersten Großen Strafkammer.

Am Abend des 29. Dezember brannte unter der Konrad-Adenauer-Brücke noch eine Matratze, was erneut Feuerwehr und Polizei auf den Plan rief. Für die Polizei wurde der Matratzenbrand zum Erfolgserlebnis: Sie konnte noch am Ort des Geschehens einen Tatverdächtigen, den heutigen Angeklagten, festnehmen.

Der 24-Jährige, der neben seinem Verteidiger Thomas Roggenfelder sitzt, wirkt, als habe er mit dem ganzen Geschehen um ihn herum nichts zu tun. Seine Corona-Maske behält er ständig an, obwohl er sie im Saal ablegen könnte. Das wirkt, als nutze er sie als besonderen Sichtschutz. Und an allen bisherigen Verhandlungstagen hat er noch kein offizielles Wort gesprochen.

Inzwischen hat die Kammer schon Dutzende von Zeugen gehört, denn die lodernden Autos unter der Brücke waren an den dunklen Herbstabenden den zahlreichen Passanten zu Fuß oder im Auto sofort aufgefallen. Schon der benachbarte Drive-in eines Fast-Food-Restaurants verursacht dort regen Betrieb. Die Zeugen der drei Brände berichten fast übereinstimmend, wie sich die Flammen in den Autos rasend schnell ausbreiteten. Und alle hatten unmittelbar nach Brandausbruch eine Gestalt – vermutlich einen Mann – vom Brandherd weglaufen oder schnell weggehen sehen. Die Dynamik der Bewegungen lasse auf einen jungen Menschen schließen.

Die zu den drei Einsätzen in den Moselauen gerufenen Polizeibeamten zitieren vor der Kammer aus ihren Einsatzunterlagen mit den Zeugenvernehmungen vor Ort. Der Inhalt ist meist nahezu deckungsgleich zu dem, was die tatsächlichen Augenzeugen schon zuvor berichtet haben. Eine Ermittlerin erklärt, dass man im Inneren eines ausgebrannten Wagens Ottokraftstoff (Benzin) festgestellt habe. Und die Kollegin, die an der Festnahme nach dem Matratzenbrand am 29. Dezember mitgewirkt hatte, sagt: „Bei ihm (dem Angeklagten) fanden wir eine Plastikflasche, die mit etwa 1,5 Liter Benzin gefüllt war. Einen merkwürdig geformten Stock, den er kurz vor der Festnahme noch in der Hand hatte, konnte er aber in die Mosel werfen.“

Danach schaut sich die Kammer noch eine abendliche Aufzeichnung der Überwachungskameras (außen und innen) einer Tankstelle am Barbara-Ufer an. Dort ist ein junger Mann mit Kapuzenjacke zu erkennen, der an einem Dezemberabend 2019 an einer Tanksäule etwas Benzin in eine Plastikflasche füllt und dann brav zur Kasse geht. Nicht ganz zwei Euro soll die „Tankrechnung“ betragen haben.