Gastfreundschaft : Mit Blaulicht vom Weinfest zum Bahnhof - Polizeieskorte für Trierer Weinkönigin

Trier-Olewig/Barr Die Trierer Weinkönigin Leonie I. ist im elsässischen Barr mit Polizeieskorte zum Bahnhof gebracht worden, um den letzten Zug nicht zu verpassen. In Trier hingegen hat man Gästen aus Frankreich eine andere Behandlung zukommen lassen.

Zu Gast im Elsass Die Trierer Weinkönigin Leonie I. (Zeimet) war zum Weinumzug in Barr zu Gast und geriet dort in einen Zeitkonflikt. Eine Einführungsveranstaltung für ihr Studium an der Uni Koblenz war kurzfristig für den Folgetag bekannt gegeben worden, sodass sie sich beeilen musste.