Wie komme ich von Schalkenmehren - in der Vulkaneifel und sechs Kilometer von Daun entfernt - ins fast 70 Kilometer entfernte Trier? Also ohne Auto? Von Schalkenmehren aus ist zunächst der Bus nach Wittlich zum Bahnhof fällig. Zweieinhalb Stunden dauert die Fahrt insgesamt. Los geht es mit der Linie 560 um 9.26 oder 11.26 Uhr nach Daun. Eine Viertelstunde später und weitere fünfzehn Minuten Wartezeit geht es mit der Linie 555 in Richtung Bernkastel-Kues nach Wittlich weiter. Nur 39 Minuten dauert die Fahrt, der Bus rollt größtenteils über die Autobahn und hält nur an wenigen Stellen an. In Wittlich sind dann nochmals 20 Minuten Wartezeit einzuplanen, um in einen Zug nach Trier einsteigen zu können und schließlich kurz vor 12 Uhr in der Innenstadt flanieren zu können.

Zurück kann es je nach Abfahrtszeit aber länger dauern: Wer beispielsweise um 17.41 Uhr von Trier zurückfahren möchte, nimmt zunächst den gleichen Weg zurück: mit der RB nach Wittlich, dann von dort wieder nach Daun - diesmal allerdings mit der Linie 300 über die Dörfer fahrend. Und dem schließt sich noch eine lange Wartezeit in Daun an, bis der Bus nach Schalkenmehren kommt. Wer kann, lässt sich dort lieber abholen ... oder fährt etwas früher zurück, um den die Autobahn nehmenden Schnellbus in Wittlich erreichen zu können.