Infos

Wer einen Neuwagen oder ein Auto, das am 1. Januar 2015 oder später erstmals zugelassen wurde, an- oder ummelden will, kann das auch komplett über das Internet erledigen. Voraussetzung ist allerdings, dass man einen Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion – also freigeschaltetem Computerchip – hat. Außerdem benötigt man ein zum Ausweis passendes Lesegerät beziehungsweise eine kompatibles Handy (bei Android-Smartphones ab 5.0, bei iOS-Geräten ab 13.2 aufwärts), auf dem die offizielle Ausweis-App installiert ist.

Die Online-Abwicklung funktioniert nur mit neuerer Zulassungsbescheinigung mit speziellem Sicherheitscode. Außerdem müssen die technischen Fahrzeugdaten beim Kraftfahrt-Bundesamt abrufbar sein. Alle Infos zu Online-Abwicklung finden sich auf der Homepage des Bundesverkehrsministeriums www.bmvi.de, Stichwort: internetbasierte Fahrzeugzulassung.

Auf der Seite www.trier.de sind ausführliche Informationen zu finden durch die Eingabe des Begriffs „KFZ-Zulassung“ im Suchfeld.