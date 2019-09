Kino : Mit dem Kultur-Karussell ins Kino

Trier Das Kultur-Karussell im Seniorenbüro bietet in der Reihe „Kunst im Film“ den Film „Rembrandt“ am Samstag, 14. September, im Broadway Kino Trier gemeinsam anzuschauen. Die Aufnahmen bieten exklusive Einblicke in die Ausstellungsvorbereitungen der Londoner National Gallery und dem Amsterdamer Rijksmuseum, verbunden mit der Lebensgeschichte des großen Künstlers.

