Benefizaktion : Mit einem Druck Menschen helfen

Karikatur Roland Grundheber Foto: Roland Grundheber

Trier-Ehrang (red) „Ehrang, mein Heimatort war in den Hochwasser Fluten versunken. Als er wieder aufgetaucht war, war nichts mehr wie es mal wahr.“ Das sagt Karikaturist Roland Grundheber. Elend und Not wohnten nun Haus an Haus und jeder versuche irgendwie die Hoffnung hochzuhalten.

„Als Künstler habe ich auch die Verantwortung, meine Ideen zum Wohle der Menschen einzusetzen“, sagt er.

Grundheber hat deshalb kurzerhand eine Karikatur entworfen. Von dieser lässt er nun 100 hochwertige Drucke herstellen. Jedes Blatt wird signiert, limitiert (1-100) und in ein Passepartout 30 x 30 Zentimeter eingebettet. Der Innenausschnitt ist rund 15 x 15 Zentimeter groß. Die Grafik mit dem Titel „EHRIK packt an“ (siehe Grafik) kann gegen eine als Spende von 50 Euro erworben.

Die Drucke werden dann kommende Woche in Grundhebers Atelier gegen Vorlage des Überweisungsbeleges ausgehändigt oder zugesandt. Das wird zusätzlich Porto fällig.

Die Gemeinschaft Ehranger Ortsvereine (GEOV) hat zwei Spendenkonten eingerichtet. Dort können Spender einzahlen und es können Spendenquittungen ausgestellt werden. Die Beträge werden ausschließlich in Ehrang verwendet und kommen genau da an, wo es gebraucht wird.

Spendenkonto Sparkasse: GEOV e.V. IBAN: DE77 5855 0130 0001 1274 89 Verwendungszweck: „Flutkatastrophe Ehrang“

Spendenkonto Volksbank: GEOV e.V. IBAN: DE83 5856 0103 0013 1239 62 Verwendungszweck: „Flutkatastrophe Ehrang“