Kostenpflichtiger Inhalt: Bauprojekt : Es tut sich wieder viel im Trierer Westen

EGP-Chef David Becker hat die Entwicklung des Bobinet-Geländes von Anfang an betreut. Mit den Holzhäusern des Projekts Neo findet die Umwandlung des ehemaligen Fabrikgeländes ihren Abschluss. Foto: Rainer Neubert

Trier-West Mit einem neuartigen Holzhaus-Projekt findet die Entwicklung des Bobinet-Quartiers seinen Abschluss. Doch auch in der Nachbarschaft brechen neue Zeiten an.

Der Name für das letzte Projekt auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik Bobinet ist gleichzeitig Programm. Neo – im Altgriechischen bedeutet das neu – steht für acht Bungalows in Holzbauweise, die auf der letzten freien Fläche des 3,4 Hektar großen Areals entstehen. „Solche Einfamilienhäuser zu bauen, war für uns ein Experiment“, versichert David Becker, Geschäftsführer der Projektgesellschaft EGP, der die zehnjährige Entwicklung des Areals gesteuert hat.

„Wir wollten auf dieser Fläche etwas Besonderes machen und haben uns bewusst Zeit genommen, um das reifen zu lassen.“ So sei die Idee der mit Gebäudewaben durchsetzten Grünoase zwar letztlich nicht umgesetzt worden. „Was hier entsteht, ist aber nach wie vor unkonventionell, nachhaltig, effizient und bietet viel Grünraum.“ Alles was die EGP hier lerne, könne zum Beispiel bei der Entwicklung des Burgunderviertels in Neu-Kürenz angewendet werden, verspricht Becker.

Lesen Sie auch Kommentar : Experimentierfeld für neue Aufgaben

Info Zehn Jahre Entwicklung für das neue Quartier 37 000 Quadratmeter groß ist das Gelände der ehemaligen Textilfabrik Eybel-Bobinet in Trier-West. Das Betriebsgelände wurde 1914 erbaut, in den Wirtschaftswunderjahren der 1950er ausgebaut und 2009 geschlossen. Im September 2010 hat die Projektentwicklungsgesellschaft EGP das ehemalige Bobinet-Gelände gekauft, das im Westen und Süden direkt an das ehemalige Eisenbahnausbesserungswerk angrenzt. Seit 2012 entwickelt die EGP das Areal mit seinen historischen Gebäuden zu einem innovativen Wohn- und Gewerbegebiet. Während das seit vier Jahrzehnten brachliegende ehemalige Bahnausbesserungswerk noch immer auf eine Entwicklung wartet, wird der Umbau des Bobinet-Quartiers voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen sein. Insgesamt wird die Gesellschaft nach eigenen Angaben dann 32 Millionen Euro investiert haben.

Der Blick auf die Details ist tatsächlich interessant: Erstmals hat die EGP einen Generalunternehmer beauftragt. Die Firma Holzbau Henz stellt die Module für die 110 Quadratmeter großen Flachdachgebäude in Trierweiler her. Es sind keine Fertighäuser, aber dennoch komplett vormontierte Gebäude, die dann innerhalb eines Tages auf die Fundamentplatte gestellt werden können. Die diffusionsoffene Holzbauweise mit Cellulosedämmstoff und Holzfaserdämmplatte erfolgt nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Das bedeutet, dass keiner der verwendeten Baustoffe irgendwann auf der Mülldeponie landet, sondern alle Teil einer Kreislaufwirtschaft sind. Das angenehme Raumklima ist in den L-förmigen Häusern bereits im Rohbau zu spüren.

Lesen Sie auch Stadtentwicklung : Bauboom auf dem Bobinet-Areal

Jeweils einen Auto-Stellplatz werde es für jedes der im Höfe-Prinzip angeordneten Gebäude geben, erklärt David Becker und zeigt auf die Planzeichnung. Wer mehr Bedarf habe, könne Platz in der Quartiersgarage des Bobinet-Quartiers finden. Deshalb bleibe noch viel Fläche für die Begrünung des Geländes übrig, das genau gegenüber der riesigen ehemaligen Lokrichthalle des Bahnausbesserungswerks liegt. Dort sind inzwischen die riesigen Schutthalden vom Außengelände verschwunden. Die geschredderten Betontrümmer wurden unter anderem dazu verwendet, das Gelände des neuen Autohaus-Standortes der Firma Buschmann aufzufüllen, wie Seniorchef Willi Buschmann bestätigt. Der neue Eigentümer des Ausbesserungswerks hüllt sich derweil weiter in Schweigen. Doch der Bau des Kreisverkehrs in der Straße Im Speyer und die voraussichtlich Ende April fertige Straße von dort bis zum Werk signalisieren, dass auch die jahrzehntelange Brache dieses riesigen Geländes dem Ende entgegen geht.

Lesen Sie auch Stadtentwicklung : Neue Millionen für den Stadtumbau in Trier-West

Hier geht es vom neuen Kreisverkehr der Straße Im Speyer in Richtung Ausbesserungswerk. Der Endausbau des Straßenabschnitts soll noch im April fertig werden. Breite Fuß-/Radwege flankieren die Straße. Foto: Rainer Neubert