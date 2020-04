Bildung : Nützliche Regale aus heimischem Holz

Elftklässler des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Trier nehmen mit ihrem Regal-Modul DIWA als Schülerfirma am bundesweiten JUNIOR-Projekt teil. Der Clou: das Regal wächst mit und kann durch viele „Anbauten“ ständig erweitert werden. Das Gruppenfoto entstand vor den derzeit gültigen Abstandsregeln. Foto: TV/Björn Pazen

Mit einem nachhaltigen Regalsystem nehmen Elftklässler des Friedrich-Spee-Gymnasiums aus Trier-Ehrang am bundesweiten Junior-Projekt teil – der Prototyp ist nun bei Wohn-Welten in der Neustraße zu sehen.



Von Björn Pazen

Jennifer Lopez ist eine, Tina Turner definitiv auch, Marilyn Monroe war eine der ersten, dann folgten Barbara Streisand, Whitney Houston oder Madonna. Und jetzt gibt es auch eine am Friedrich-Spee-Gymnasium (FSG) in Trier-Ehrang. Elf Elftklässler haben ihre eigene DIWA geschaffen. Das ist nicht etwa ein Star oder Sternchen, sondern „Deine Individuelle WAnd“, ein Regalsystem, mit dem die Schülerfirma am Junior-Wettbewerb des Instituts der deutschen Wirtschaft teilnimmt.

Eigentlich sollte der Prototyp der DIWA schon seit Mitte März öffentlich zu sehen sein, doch wegen der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen können Interessierte das Regalsystem erst in Kürze bei Wohn-Welten in der Neustraße begutachten. „Dass wir dort ausstellen können, ist eine großartige Sache, wir hoffen, dass sich viele Trierer für unser Projekt interessieren“, sagt Finja Stroiwas (16), die bei DIWA fürs Marketing zuständig ist – und wie ihre Mitstreiter ab Montag auch wieder in der Schule unterrichtet wird.

Im Herbst 2019 fanden sich die Schüler, ihr betreuender Lehrer Michael Anschütz und später auch der Künstler Sebastian Böhm, der sein Atelier am FSG hat, zusammen, um über die Geschäftsidee zu diskutieren. „In Australien tobten gerade Waldbrände, und unsere Schule liegt im Grünen und hat viele Bäume, deswegen war uns schnell klar, dass wir etwas mit Holz machen wollten und mit unseren Überschüssen Wiederaufforstungsprojekte unterstützen wollten“, sagt Vincent Meyer-Hentschel, der Vorstandsvorsitzende.

Anfangs – und weil die Schüler erfahren hatten, wie viele Möbel schnell wieder im Sperrmüll landen - dachte man an ein Upcycling-Produkt, doch dann war man sich einig, dass man ein hochwertiges, individualisierbares, „mitwachsendes“ und nachhaltiges Möbelstück auf den Markt bringen wollte. Und so entstand DIWA. Grundlage ist das „French-Cleat“-System, dass viele Handwerker und Heimwerker in ihren Werkstätten haben. Eine Bretterkonstruktion, in die man Boxen oder Werkzeuge einhängen kann. Aus diesem System wurde ein Grundregal konstruiert, dazu kamen mit der Zeit viele Module wie die große Box für Aktenordner, eine Schuhablage, Bilderleisten, Garderobenhalter und vieles mehr. In Planung sind noch passende Stifteköcher, Handylade-Halterungen oder Magnetleisten.

Nun suchten die Schüler einen Schreiner, der die Latten auf Maß produziert, und wurden bei Constantin Sachs, dem Schreiner (und Ausbilder) der Jugendhilfeeinrichtung „Haus auf dem Wehrborn“ in Aach, fündig. Die Latten aus heimischem Holz werden dort vorproduziert, die Schüler schleifen und streichen die Latten (natürlich mit umweltfreundlichen Farben) – im Atelier von Sebastian Böhm, der auch viele Tipps zu Material und Verarbeitung einbrachte.

Entstanden ist ein System, das individuell und einfach immer wieder umgesteckt und erweitert werden kann. „DIWA kann im Kinderzimmer starten und wächst dann mit, es kann auch im Büro, im Bad oder in der Küche eingesetzt werden“, sagt Leo Weiermann, der Leiter der Produktion. Aufgrund der Langlebigkeit und der individuellen Fertigung ist DIWA ein eher hochpreisiges Produkt, aber die Abteilung Marktforschung hat bei ihren Befragungen herausgefunden, dass potenzielle, nachhaltig denkende Kunden bereit sind, auch mehr als 200 Euro für ein solches Regalsystem auszugeben. Und der Name? Die Idee zu DIWA hatte Finja Stroiwas – und die ist sicher: „Der Begriff Diva ist durchgängig positiv belegt.“

Eigentlich wollte das Schüler-Unternehmen Mitte März in die verstärkte Bewerbungsphase starten, in den sozialen Netzwerken Instagram (@schuelerfirma.diwa) und Facebook sind die Elftklässler schon aktiv. Zudem hatten sie schon das Ticket zum Landeswettbewerb in der Tasche, bei dem eigentlich am 21. April in Ingelheim der rheinland-pfälzische Teilnehmer für den Junior-Bundeswettbewerb ermittelt werden sollte. Nun findet diese Siegerehrung erstmals digital statt, bis 11. Mai hat DIWA Zeit für ihre virtuelle Präsentation, gerade werden die letzten Videos gedreht. Als Nächstes wird der Prototyp in den Wohn-Welten ausgestellt, nachdem die „Ur-Form“ schon 2019 beim Lampionfest und später dem Tag der Offenen Tür am FSG präsentiert worden war. „Eines haben wir – unabhängig von späteren Verkaufszahlen und Platzierung beim Landeswettbewerb – schon gelernt: Wie man als Team zusammenarbeiten muss und wie man gemeinsam kreativ sein kann. Uns ist DIWA ans Herz gewachsen“, sagt Vincent Meyer-Hentschel.