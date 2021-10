Reportage : Das Leben ist (k)ein Eselhof

Neugierig und zutraulich sind diese beiden Esel. Foto: Pütz Karin

Langsur Die einen wurden misshandelt, die anderen gemästet. Im Eselzentrum in Langsur an der Sauer haben mehr als 50 Tiere ein neues Zuhause gefunden. Unsere Reporterin ist mit Max und Moritz auf Wanderung gegangen. Und hat dabei viel über die Tiere gelernt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Karin Pütz

„Bitte Tor geschlossen halten“ steht auf dem Gatter vor dem Eselzentrum. Dahinter steht ein Esel, der mir direkt in die Augen schaut – und wie es scheint, auch gleich in mein Herz. „Das ist Ferdinand“, ruft Kay Schultz, der mir das Tor öffnet. Auf dem Gelände stupst Ferdinand mich mit seinem weichen Maul an. Ich kraule ihn zwischen den Ohren und er genießt es sichtlich. Schon bald kommen noch mehr Esel auf mich zu, um sich streicheln zu lassen. 51 dieser liebenswerten Langohren sind es, die der Verein „Eselzentrum Trierer Land e. V.“ auf einem gepachteten Anwesen bei Langsur-Metzdorf beherbergt.

Kay Schultz ist der Zweite Vorsitzende des Vereins. Heute habe ich mich angemeldet, um eine Eselwanderung mitzumachen, die der Verein anbietet. Rosemarie Müller ist die Erste Vorsitzende und bezeichnet sich selbst als „Eselmutti Rosi“. Während ich zwischen den Eseln stehe und Ohren kraule, Rücken schubbere und Nüstern streichle, düst Rosi mit einer vollen Schubkarre Stallmist um die Ecke. Ich habe es nicht eilig, die beruhigende Wirkung des geballten Eselcharmes hat längst bei mir eingesetzt.

Dann kommt Rosi und begleitet mich zu einem großen Offenstall. Sie nimmt zwei Halfter mit Stricken und ruft laut: „Max, Moritz, kommt!“ Und durch die Menge der grauen und gescheckten Kollegen bahnen sich zwei Esel gezielt ihren Weg. Völlig ohne die Erwartung an Leckerchen drängen sie sich um ihre „Mutti“ und lassen sich die weichen Halfter anlegen. Denn Leckerbissen hatten die meisten Esel, die sich auf dem Gnadenhof befinden, in ihrem Leben zu viele.

Der Hausesel stammt ursprünglich aus Afrika und benötigt karges Futter. Fehlende Sachkenntnis führe immer wieder dazu, dass Halter ihre Esel unter denselben Bedingungen halten wie Pferde, sagt Rosi Müller. Den ganzen Tag auf einer grünen Wiese zu stehen, bekomme den Tieren nicht. Die Folgen kann man an den Eseln auf dem Gnadenhof sehen: Die recht dünnen Beinchen mit den kleinen Hufen müssen viel zu dicke Körper tragen. Einige der 51 Esel sehen aus, als seien sie hochträchtig. Unter der Obhut von Rosi Müller und Kay Schultz werden sie auf Diät gesetzt.

Ein weiterer gravierender Unterschied zum Pferd sei das Fell, das eine völlig andere Beschaffenheit habe. Ein Esel sollte niemals völlig nass werden und benötigt einen regenfesten Unterstand. Als Wüstentiere lieben sie Wärme und Trockenheit.

Aber sicherlich wissen Max und Moritz, die uns gleich auf die Wanderung begleiten, dass sie trotzdem zwischendurch mal kurz an einer Distel oder ein paar Blättern knabbern dürfen. Sie wollen jetzt los und stoßen das berühmt-berüchtigte Eselwiehern aus, das mir durch Mark und Bein geht. Andere „Kollegen“ stimmen ein.

Ich bekomme Max an die Hand, Rosi nimmt Moritz. Bis zum Tor werden wir von anderen Langohren begleitet, die zu gerne mitkommen würden. Wir gehen auf Feldwegen, biegen in ein Waldstück ein und genießen die Natur. Max und Moritz trotten stets gemütlich neben uns her. „Hörst Du das?“, fragt mich Rosi plötzlich und ich lausche. „Ich höre nichts“, sage ich, und sie antwortet: „Genau!“ Weit ab von menschlicher Zivilisation und mit herrlichem Ausblick machen wir auf einer Anhöhe eine Pause. Unsere kuscheligen Begleiter nutzen die Gelegenheit, um sich an den Hagebuttensträuchern zu bedienen, die am Wegesrand stehen.

Windräder in der einen, und drei gigantische weiße Rauchsäulen in der anderen Richtung zeigen, dass die Natur nicht ganz so unberührt ist, wie es scheint, so sehr ich es mir angesichts der Quelle dieser Säulen wünsche. „Cattenom hat drei Reaktoren in Betrieb“, erklärt Rosi und ich erschrecke, wie nah das Atomkraftwerk an Trier ist.

Und wenn wir schon bei der Realität angekommen sind, erzählt sie mir von den Schicksalen, die sie in all den Jahren als Betreiberin des Gnadenhofs gesehen hat. Merlin beispielsweise fristete ganz allein mit einer rostigen Kette im Maul sein Dasein. Als Rosi und Kay ihn aufnahmen, war er höchst aggressiv und bissig. Cara hat Arthrose und Hufrehe und wird auf dem Hof so gut es geht gegen ihre Schmerzen behandelt. Ob Pitu, Pedro, Boris oder Cookie – alle wurden ihren Besitzern entweder irgendwann zu viel oder sie wurden vom Veterinäramt beschlagnahmt. Dass so ein Tier bis zu 50 Jahre alt werden kann, wird oft vergessen, und nicht wenige der friedlichen Langohren landen beim Metzger. Dieses Schicksal wurde „meinem“ 18-jährigen Max gerade noch erspart, worüber ich mich freue und ihm liebevoll die Ohren kraule.

Rosi Müllers Gnadenhof ist der einzige weit und breit, der sich auf Esel spezialisiert hat. Ob sie die Tiere auch in gute Hände geben würde und was das kostet, frage ich. „Natürlich – und das kostet nichts“, antwortet sie. Tatsächlich: Jeder, der sich für die Aufnahme von zwei oder mehr Eseln – Einzelhaltung ist Tierquälerei – entscheidet, wird gründlichst vom Verein abgecheckt. Die Gewährleistung einer artgerechten Haltung ist das oberste Prinzip. Wenn die Chemie und die Gegebenheiten stimmen, wird ein Vertrag aufgesetzt, in dem geregelt ist, dass die Tiere an die Pflegestelle abgegeben werden.

Doch Eigentümer bleibt immer der Verein, der sich regelmäßig über den Zustand der Tiere ein Bild machen und dem man die Tiere auch wieder zurückgeben kann, wenn sich die Umstände ändern oder man nicht mehr in der Lage ist, sich darum zu kümmern. So haben alle Seiten etwas davon. „Wenn ich ein entsprechendes Grundstück hätte“, kommt es mir in den Sinn. Doch das wäre wirklich eine Eselei.

Die Alternative ist ebenso reizvoll: Ab und zu mal das Eselzentrum zu besuchen. „Eselkuscheln“ ist nämlich das andere Programm, das neben den Wanderungen auf dem Hof angeboten wird. Außerdem werden immer wieder ehrenamtliche Helfer gesucht.

Als wir nach unserer Wanderung mit Max und Moritz wieder auf den Hof zurückkommen, erwartet uns ein Empfangskomitee an Eseln und ich bin überzeugt, dass die Tiere gerade untereinander nonverbal kommunizieren. Vielleicht ist das aber auch zu viel interpretiert und die liebevollen Huftiere haben mich einfach nur verhext.

Ich verspreche Rosi, dass ich bestimmt wiederkomme, doch sie weist mich darauf hin, dass sie und die Esel vielleicht nicht mehr lange an diesem Standort zu finden sind. Der Verein ist auf der Suche nach einem neuen Hof. Diesmal nicht mehr als Pächter, sondern als Eigentümer. Hoffentlich wird das in meiner Nähe sein, denke ich, als ich über die Landstraße nach Hause fahre. Denn dass ich all diese liebenswerten und gutmütigen Gesellen wiedersehen muss, ist mir längst klar.

Reporterin Karin Pütz ist hin und weg von den kuscheligen Eseln. Foto: Pütz Karin

Eselmutti Rosi Müller mit Max und Moritz beim Wandern. Foto: Pütz Karin

Der perfekte Platz für vorwitzige Esel: der Offenstall. Foto: Pütz Karin

Das mögen Esel: ein ausgiebiges Sandbad. Foto: Pütz Karin

Von Kay Schultz gibt es immer viel Zuneigung. Foto: Pütz Karin