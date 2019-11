Kulturpreis : Mit Herzblut engagiert für die Kultur in Trier

Trier Die Stadt verleiht den Kulturpreis an neun Menschen. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Egal ob Brauchtumspflege oder freie Theaterszene: Kultur sorgt für Zusammenhalt und Lebensqualität in einer Stadt, die mehr sein will als eine Ansammlung von Menschen und Häusern. In diesem Sinne hat Beigeordneter Thomas Schmitt im Theaterfoyer neun Personen, die das kulturelle Leben in Trier mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz geprägt haben, mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet.