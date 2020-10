Natürliche Schätze : Mit Hunden auf Trüffelsuche – zweitägiger Kurs in Trier

Trier Trüffeln in Deutschland? – Nicht selten findet man sie direkt vor der eigenen Haustür oder im Garten. Als üblicher Lebenspartner von Bäumen wie Hasel, Eiche, Rotbuche oder Hainbuche besiedeln sie kalkhaltige Böden.

Das geheime Wissen über die erfolgreiche Trüffelsuche ist allerdings mit den Wirren des Ersten Weltkriegs verloren gegangen. Dabei waren große Teile in Deutschland Hochburgen der „Trüffeljäger“. 80 bis 120 Kilogramm betrug damals die an Großhändler gelieferte, durchschnittliche Jahresernte eines Trüffeljägers. Einheimische Trüffelsammler und Händler belieferten Wurstfabrikanten, Fürstenhäuser und Kirchenoberste in ganz Deutschland sowie Sterne-Hotels, den Adel und Hochadel bis ins europäische Ausland. Der westliche Teil in Rheinland-Pfalz von Trier bis Bitburg war als Trüffelregion bekannt. „Jetzt vergammeln Millionenwerte in deutschen Böden!“, sagt Gabi Wenk, laut der Deutschen Trüffelschule eine der erfolgreichsten Trüffelsucherinnen Deutschlands.