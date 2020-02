Umzug : Mit Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer durch Mehring

Mehring (jsf). Zum Abschlussumzug an Fastnachtsdienstag in Mehring war das Wetter noch einmal hervorragend. Nur ganz kurz vielen ein paar Tropfen. Die erst vor zwei Jahren gegründete Karnevalsgesellschaft Oh Leit her hatte eingeladen. Ihr Motto war Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Aus Mehring kamen unter anderem der Schützenverein, die Karnevalsgesellschaft Immervoll aus den Orten Mehring, Pölich, Longuich und Klüsserath sowie die Winzertanzgruppe, die auch Wein vom Mehringer Weingut Endesfelder ausschenkte. Für das Prestige sorgten das Prinzenpaar aus Schweich-Issel mit Prinz Moritz I. von Feuer, Wasser und Energie und Prinzessin Katharina I. von junger Generation aus alter Tradition sowie die Bekonder Kinder-Hoheiten Prinzessin Emma I. vom Stein der Weisen mit ihrer Hofdame Enija I. vom Feuerkelch. Rund 17 Gruppen waren insgesamt dabei, darunter die Karnevalsfreunde aus Bekond und die Karnevalsfreunde aus Fell. Nach dem Umzug wurde im Schulhof des Kulturzentrums der alten Schule weitergefeiert. Foto: Jan Soefjer/Jan Soefjjer