Ostern : Mit Kreativität ins Osterfest – Ostern in der Tüte

Trier Mit Kreativität ins Osterfest! – Getreu diesem Motto hat das Team der Kinderkirche der Evangelischen Kirchengemeinde Trier für Kinder im Grundschulalter „Ostern in der Tüte“ vorbereitet. Ab Sonntag, 28. März, finden sich in der Kirche zum Erlöser, der Konstantin-Basilika, in Trier zu den üblichen Öffnungszeiten Ostertüten zum Mitnehmen und Entdecken – das Team wünscht allen Kindern und ihren Familien ein gesegnetes Osterfest und viel Freude mit den Ideen der Oster-Tüte.