Benefizkonzert : Mit Musik gemeinsam gegen die Krankheit kämpfen

Nicholas Müller kommt wegen Terminüberschneidungen für ein weiteres Konzert ins Front of House. Foto: Julia Nemesheimer

Trier Musiker sammeln in Trier 2800 Euro für den an einem Hirntumor erkrankten Nick aus Trittenheim. Und sie hoffen auf mehr bei einem weiteren Konzert.

Das Schicksal ist manchmal eine miese Sache. Umso wichtiger, sich davon nicht unterkriegen zu lassen und vor allem viele Freunde und Unterstützer an seiner Seite zu wissen. So geht es dem 19-jährigen Nick aus Trittenheim, der an einem seltenen Hirntumor erkrankt ist und insbesondere auf finanzielle Hilfe angewiesen ist. Denn die Medikamente kosten pro Monat mehrere Tausend Euro – und die Krankenkasse zahlt nicht (der TV berichtete).