Wirtschaft : Mit neuem Wissen effektiv gründen

Trier An einem Wochenende sollen Geschäftsideen zu fertigen Unternehmenskonzepten gewandelt werden.

(red) Das Startup Weekend in Trier geht in die nächste Runde. Vom 8. bis 10. November findet es am Paulusplatz in Trier statt. Dort werden im Team Geschäftsideen durchdacht, wobei neue Perspektiven entwickelt und Kontakte geknüpft werden. Hinterher sollen dann mit dem gewonnenen Wissen Unternehmen gegründet werden.