Geschichte : Wie sich Rheinland-Pfalz mit seinem Wappen als Weinland zu erkennen gibt

Das Landeswappen von Rheinland-Pfalz. Foto: dpa

Rheinland-Pfalz gibt sich als Weinland zu erkennen. Kultur- und Weinbotschafter Peter Schuh aus Trier erklärt in einem Gastbeitrag für den TV Hintergründe der Wappengestaltung und nennt Beispielgemeinden aus der Region, die ebenfalls Weinsymbole nutzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Schuh

Ursprünglich ein Zeichen des Adels sind Wappen Hoheitszeichen, auf die auch die Länder der Bundesrepublik Deutschland nicht verzichten wollen. In praktisch allen Fällen nehmen die Wappenschilde Bezug auf die historischen Wurzeln des jeweiligen Gebietes und vielfach auf Dynastien und deren Erkennungszeichen. Einige Landeswappen sind am oberen Rand mit einer Blattkrone besetzt.

Das Wappen des Landes Rheinland-Pfalz erinnert mit dem Mainzer Rad, dem Trierer Kreuz und dem Pfälzer Löwen daran, dass die im Mittelalter einflussreichen Kurfürsten und Bischöfe von Mainz und Trier und die pfälzischen Wittelsbacher (später als Könige von Bayern) dieses Gebiet beherrschten.

Info Quellen und weitere Informationen Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz: „Landeswappen Rheinland-Pfalz“. Blätter zum Land 1/99. Im Internet auch als pdf abrufbar. Joseph Decku: „Deutsche Länder- und Städtewappen“, Zweite, durch einen Nachtrag ergänzte Auflage, Bonn 1960. Landesgesetz über die Hoheitszeichen des Landes Rheinland-Pfalz (Wappen- und Flaggengesetz) in der Fassung vom 7. August 1972. Ursprüngliche Fassung: Landesgesetz zur Ausführung des Art. 74 der Verfassung v. 10. Mai 1948 (GVBl. der Landesregierung Rheinland-Pfalz, Teil I, 1948, Seite 229). Karl-Heinz Zimmer: „Joseph

Decku, ein bedeutender Heraldiker und Wappenvater“, Jahrbuch Kreis Trier-Saarburg 2018, Seiten 303 bis 312.

Die Blattzinken auf dem Wappen des Landes Rheinland-Pfalz bilden das Zeichen der Volkssouveränität. Dass es sich um Weinlaub handelt, ist amtlich: „Das Wappen ist von einer goldenen Volkskrone (Weinlaub) überhöht“, heißt es im Wappen- und Flaggengesetz des Landes. Wir Rheinland-Pfälzer sind in dieser Hinsicht ein ganzes Stück schlauer als die Bayern, Berliner, Hessen und Baden-Württemberger, deren Wappen ebenfalls eine Blatt- oder Laubkrone tragen, ohne dass die Art der Blätter in der amtlichen Beschreibung des Wappens näher bestimmt wäre.

Das mag aus Sicht dieser Länder so belanglos erscheinen wie die Frage, ob ein Landeswappen überhaupt eine Krone trägt. Beispielsweise haben die neuen Bundesländer auf die „Krone der Volkshoheit“ (Otto Hupp), die nach dem Ersten Weltkrieg aus ästhetischen Gründen in Mode kam, verzichtet. Dem Symbolwert tut das keinen Abbruch.

Für Rheinland-Pfalz ist es aber keineswegs bedeutungslos, dass es sich mit seinem Wappen als Weinland zu erkennen gibt. Mit Recht: Rheinland-Pfalz ist das bedeutendste Weinbauland in Deutschland. Seit 1949 ist der Landwirtschaftsminister fast immer ausdrücklich auch „Weinbauminister“. Gemäß dem aktuellen Organisationsplan des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz sind vier von sieben Referaten der Abteilung „Weinbau und Landwirtschaft“ mit Weinthemen befasst.

Am Weincampus Neustadt kooperieren seit 2009 drei Hochschulen im dualen Studiengang Weinbau und Oenologie. Nicht wenige Rheinland-Pfälzer leben von und mit dem Wein. Mit Rheinhessen und der Pfalz stellt das Land die beiden größten der 13 deutschen Anbaugebiete. Die Wirtschaftsleistung (Bruttowertschöpfung) des Bereichs „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“, wozu auch der Weinbau rechnet, ist vor allem in der Pfalz und in Rheinhessen mit in der Spitze 7 Prozent beachtlich.

Rieslingweine von der Mosel und der Saar genießen (wieder) Weltruf. 47 der 72 Weinköniginnen, die seit 1949 für Wein aus Deutschland geworben haben, kamen beziehungsweise kommen aus rheinland-pfälzischen Anbaugebieten. Die gewachsenen Kulturlandschaften am Mittelrhein, an Mosel, Nahe und Ahr, in Rheinhessen und der Pfalz wären ohne Weinbau für Touristen und Einheimische über weite Strecken kaum noch attraktiv. „Der Weintourismus war und ist ein ganz wichtiger Faktor zur Einkommenssicherung der Betriebe“, lassen sich die Weinbauverbände Mosel und Mittelrhein vernehmen.

Vor dem Hintergrund eines auch aktuell wieder forcierten Weinmarketings bekommt das Weinlaub über dem Landeswappen seine ganz eigene Bedeutung. Die ursprüngliche Motivation dürfte eine andere gewesen sein, zumal Joseph Decku, der das Wappen nach eigenen Angaben entworfen hat, als er im Rundfunk von der Bildung des Landes Rheinland-Pfalz hörte, das Weinlaub der Blattkrone mit keiner Silbe erwähnt. „Auf dem Schilde ruht eine goldene, mit Edelsteinen geschmückte Blätterkrone“, hält er in seinem Wappenbuch fest.

Der Politik, die den Entwurf billigt, geht es, so darf man spekulieren, um eine „Erzählung“. Nach dem verlorenen Krieg und unter französischer Besatzung wurde mit Rheinland-Pfalz ein Bundesland ohne gemeinsame Historie errichtet. Preußen, Hessen und Pfälzer hatten auf den ersten Blick wenig gemein. Immerhin hat der Weinbau in allen drei Landesteilen eine lange Tradition. Die Vermutung liegt nahe, dass die identitätsstiftende Bedeutung des Weinbaus für das junge Bundesland den rheinland-pfälzischen Landtag im Mai 1948 zu seiner in dieser Form einmaligen Präzisierung der Blattkrone bestimmt hat. Das Wappen mit der Volkskrone aus Weinlaub war da in seiner endgültigen Fassung schon länger in Gebrauch.

Als Chiffre für die gebietstypische Sonderkultur „Weinbau“ sind Weintrauben und Weinblätter auch in zahlreichen Wappen von Landkreisen und Ortsgemeinden vertreten. Zwei Landkreise der Pfalz haben im Zuge der Gebietsreform Ende der 1960er Jahre ihre Wappen mit Trauben geschmückt. Der Landkreis Bad Dürkheim verweist mit zwei blauen Trauben und grünen Weinblättern auf die Deutsche Weinstraße.

Der 1969 errichtete Kreis Lan­dau-Bad Bergzabern, seit 1978 in „Südliche Weinstraße“ umbenannt, präsentiert sich mit seinem Hoheitszeichen als Weinbauregion. „Die Trauben im Wappenschild verweisen auf den wichtigsten Wirtschaftszweig, den Weinbau“, erläutert der Kreis auf seiner Internetseite.

Trauben füllen auch zahlreiche Wappen der Mosel. Im Wappenschild der Gemeinde Trittenheim ziert ein goldenes Weinblatt im Abtsstab das Ortswappen. Die Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße führt, wie mehr als zwei Dutzend Kommunen im Kreis Trier-Saarburg, Weintrauben im Wappenschild. Da ist es nicht verwunderlich, dass der Landkreis selbst, auf dessen Gebiet ein vielfältiger Weinbau betrieben wird, in seinem Wappen auf das touristische Markenzeichen der Region verzichtet.

Das Wappen der Moselgemeinde Trittenheim ziert ein goldenes Weinblatt im Abtsstab. Das rote Balkenkreuz auf Silber symbolisiert das Kurfürstentum Trier, das T steht für Trittenheim. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Klaus Kimmling

Das Wappen der Ortsgemeinde Pölich (Verbandsgemeinde Schweich), hier am Ortseingang, besteht aus einem Schild in vier Teilen. Die goldene Traube verweist auf den Weinbau. Das Andreaskreuz bezieht sich auf den Schutzpatron Pölichs. Das zweite Kreuz steht für die Zugehörigkeit zum früheren Kurfürstentum Trier. Die drei Sterne stehen für die Abtei St. Maximin in Trier, in deren Besitz Pölich im Jahr 634 kam. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Marcus Hormes

Auch das Ortswappen von Mehring enthält die Weintraube. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Marcus Hormes

Die Polizei Rheinland-Pfalz trägt das Wappen auf dem Ärmel. Foto: dpa/Andreas Arnold

Im Landeswappen von Rheinland-Pfalz sind das Trierer Kreuz, der Pfälzer Löwe und das Mainzer Rad als Symbole der früheren Kurfürstentümer vereint. Die überhöhte Volkskrone mit goldenen Weinblättern spielt auf die Bedeutung des Weinbaus im Land an. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Klaus Kimmling

Manche Weinflaschen-Verschlüsse aus Glas tragen das Landeswappen. Foto: Frank May/dpa