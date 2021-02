Demonstrationen und Gegendemonstrationen : Mit Töpfen und Pfannen gegen rechte Hasstiraden - Demos in Trier verlaufen friedlich (Update/Fotos)

Update Nach einer Veranstaltung der Corona-Kritiker hat am späten Nachmittag auch die Kundgebung und der Umzug der NPD, begleitet von zahlreichen Gegendemonstrationen, begonnen. Die Gegendemonstranten und Anwohner setzten lautstarke Zeichen gegen die rechtsradikalen Parolen.

Zur NPD-Demo am Heuschreckenbrunnen in der Trierer Altstadt kamen am Samstag Nachmittag rund ein Dutzend Teilnehmer. Rund 200 Gegendemonstranten positionierten sich in der Stresemannstraße. Die Stresemannstraße wurde zwischen Viehmarktpkatz und City-Parkhaus gesperrt, ebenso die Nagelstraße für Passanten.

„Alles ruhig bis jetzt, die Anmelder der Gegendemonstrationen sind sehr kooperativ“, sagt ein Polizist gegenüber dem TV am Abend. Auch am Handwerkerbrunnen am Ende der Nagelstraße stehen Gegendemonstranten.

Vom Heuschreckenbrunnen zog die NPD durch die Nagelstraße zum dortigen BürgerBüro von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. „Deutschland den Deutschen“, skandierte die NPD dort.

Danach zog die NPD-Demo durch die Karl-Marx-Straße Richtung Römerbrücke. Dort wurde vor einigen Wochen die Triererin Edith Blum umgebracht. Viele Fenster der Häuser links und rechts sind bis in die oberen Stockwerke geöffnet. Die Bewohner halten Töpfe und Pfannen raus und klopfen mit Suppenkellen und Kochlöffeln darauf. Das laute Geklapper übertönt die Tiraden und die Musik der Rechten.

An der Ecke Lorenz-Kellner-Straße stehen die Gegendemonstranten und skandieren „Nazis raus“. Thomas Kupzik. Sprecher des Verein Buntes Trier ruft durchs Mikrofon: „Wir wollen eine solche Nazi-Brut hier in Trier nicht haben!“ Die Soundanlage der Gegendemonstration ist so laut, dass die Kundgebungen der NPD-Demo nicht zu verstehen ist.

Gegen 18.40 Uhr wird es langsam dunkel. Die Teilnehmer der NPD-Demo zünden in der Karl-Marx-Straße ihre Fackeln an. Das Verwaltungsgericht Trier hatte in einer Eilentscheidung am Freitag Auflagen der Stadt Trier, die das Tragen von Fackeln betraf, aufgehoben. Aus den Lautsprechern der Rechten tönt dazu „Siegfrieds Todesmarsch“ des von den Nazis im Dritten Reich verehrten Komponisten Richard Wagner.

Thomas Kupczik, Sprecher der Gegendemonstration, ruft durch sein Mikro: „Wir stehen hier, weil wir diesen Rassismus nicht zulassen. In den vergangenen Jahren hat sich der politische Diskurs in Deutschland immer weiter mit rechten Narrativen angereichert, das darf nicht sein, dagegen müssen wir uns wehren.“

Die Moseluferstraße ist um kurz vor 19 Uhr auf Höhe der Römerbrücke mittlerweile in beide Richtungen voll gesperrt, damit die NPD-Demo von der Karl-Marx-Straße zu Römerbrücke ziehen kann. Dort soll die Abschlusskundgebung der Rechten Demo stattfinden.

Ein Teil der Gegendemonstranten, die die NPD-Demo in mehreren Gruppen über die gesamte Strecke begleitet hat, steht hinter von der Polizei aufgestellten Absperrgittern an der Einmündung der Kaiserstraße ins Moselufer.

Laut einem Sprecher des Trierer Ordnungsamts sind gegen 19.15 Uhr sowohl die NPD-Demo als auch die mehreren offiziell angemeldeten Gegendemos in der Trierer Altstadt bislang ohne größere Zwischenfälle und wie geplant gelaufen. „Es war zwischendurch zwar ein wenig laut, aber das ist bei solchen Demonstrationen nun mal so und das müssen wir gewähren.“ Die Teilnehmerzahl der NPD-Gegendemo gibt der Behördensprecher insgesamt mit rund 300 an, die der NPD-Demo mit knapp 20.

Gegen 14 Uhr hatten sich mehrere Hundert Kritiker der Corona-Maßnahmen zu einer von Kevin Singh organisierten Kundgebung auf dem Viehmarkt versammelt. Sie wurden durch Absperrgitter von mehr als hundert Gegendemonstranten des Vereins Buntes Trier getrennt. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort, von Zwischenfällen wurde aber nichts bekannt. Allerdings wurden auf Seite der Corona-Kritiker die Abstandsregeln oft nicht eingehalten. Auch am Hauptmarkt war eine Gegendemo der Linken gegen die Kundgebung geplant.