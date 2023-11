Soll Park- und Verkehrssituation verbessern Mitfahrerparkplatz Schweich ist (fast) fertig: Ab wann kann er genutzt werden?

Schweich · Die Arbeiten am neuen Mitfahrerparkplatz an der B53 sind so gut wie abgeschlossen. Wir haben mit Stadtbürgermeister Lars Rieger gesprochen, was noch zu tun ist, wann der Parkplatz nutzbar sein wird und wer ihn nutzen kann und soll.

05.11.2023, 10:43 Uhr

Der neue Schweicher Mitfahrerparkplatz nahe der Mathenstraße verfügt über 90 Plätze. Er soll die Parksituation in und um Schweich erleichtern. Foto: Julian Terres

Von Julian Terres

Die Baustellenfahrzeuge sind verschwunden und der Parkplatz ist fertig – zumindest fast. Seit Ende Mai war die Fläche neben dem Sportgelände des TuS Mosella Schweich an der Mathenstraße eine Baustelle (der TV berichtete). Die Befestigungs- und Pflasterarbeiten für den neuen Parkplatz sind nun abgeschlossen. Er ist theoretisch befahrbar – aber noch nicht offiziell eröffnet.