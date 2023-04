Video-Wettbewerbsthema „Wasser ist Leben“ Trierer Schüler im Rennen um den History-Award

Info

Der History-Award wird seit 2005 vom History-Channel verliehen. Der Video-Wettbewerb wird inzwischen alle zwei Jahre für Schüler aller Altersstufen und Schularten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgeschrieben. Jede Austragung des Wettbewerbs steht im Zeichen eines bestimmten, gesellschaftlich relevanten Themas. Mit dem diesjährigen Motto „Wasser ist Leben“ möchten die Verantwortlichen auf die grundsätzliche Bedeutung sowie die aktuellen Wetterereignisse aufmerksam machen. Am Wettbewerb haben zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus neun Bundesländern teilgenommen. 20 Filmprojekte kamen dabei heraus. Bis zum 15. April 2023 konnten die Menschen unter www.history.de für ihren favorisierten Beitrag abstimmen. Am Samstag, 6. Mai, wird das Schirmherrschaftsduo Ralph Caspers und Emilia Flint den Preis in Form des Senderlogos an die Gewinner-Gruppe überreichen. Die ersten drei Platzierten erwarten zusätzlich von Vodafone gestiftete Preisgelder. Die Preisverleihung findet im Rahmen des DOK.fest-Filmfestivals in München statt.