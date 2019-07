Mittelaltertage 2019 : Hier werden die Kinder zu Rittern

Trier Die Besucher der Mittelaltertage 2019 in Trier können längst vergangene Zeiten erleben. Für die Kids gibt es ein Betreuungsprogramm: „Die Drei Kronen“.

Zum sechsten Mal in Folge sind Ende Juli die Mittelaltertage in Trier zu Gast. Zum fünften Mal gibt es auf diesem Markt die kostenlose Kinderbetreuung „Die Drei Kronen“. Dieses Jahr unter dem Motto: „Der Weg zum Ritter, die Jagd nach den Drei Kronen“.

Der Volksfreund präsentiert am 27. und 28. Juli die Verwandlung des Palastgarten Trier in eine mittelalterliche Hochburg: Händler, Handwerker, Schausteller, Gaukler, Zauberer, Spielleute und vieles mehr aus ganz Deutschland lassen das mittelalterliche Zeitalter wieder aufleben. Neben Marktständen, den Tavernen & Garküchen, Schaukämpfen, Gaukelei, einer Falknerei und vielem mehr, gibt es auch für die kleinen Gäste sehr viel Abenteuerliches zu erleben. Denn auch im fünften Jahr in Folge wird das Projekt:„Die drei Kronen“ fortgesetzt. Dieses findet täglich von 12.30 Uhr bis circa 15 Uhr und 15.30 Uhr bis circa 18 Uhr statt. Die Kinderbetreuung ist kostenfrei, es fällt lediglich der Eintrittspreis des Marktes an. Den Kindern wird ein schönes und unterhaltsames Programm zum Thema Mittelalter angeboten. Alle Kinder von 6 bis 12 Jahren sind herzlich eingeladen, die Welt des Mittelalters auf dem Markt aus ihrer eigenen Perspektive zu betrachten.