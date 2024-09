Berühmte Band kommt Frischer Wind für den MJC-Keller: Was in Trier gut läuft - und was hinzukommen soll

War das in etwa die Ansage? „Jungs, lasst uns vor dem Bauernhof treffen. Einer bringt eine Kamera mit. Der Schlagzeuger bitte noch zwei Löffel, für die Percussion. Da steht ein Amboss rum, können wir auch nutzen. Dann covern wir einen Rockklassiker – und stellen den ins Netz.“ So in etwa könnte die Vorbereitung ausgesehen haben, vor gut zehn Jahren, als die finnische Country-Band „Steve’n’Seagulls“ zum Internet-Phänomen wurde. Ihr sehr originelles Cover vom AC/DC-Klassiker „Thunderstruck“ wurde allein bei Youtube bereits über 175 Millionen (!) Mal angeschaut. Auch ihre Versionen von „Nothing Else Matters“ oder „November Rain“ liegen locker im zweistelligen Youtube-Millionenbereich.