Mobile Bar Wo man an der Mosel einen Cocktail „to go“ genießen kann

Der Cocktailwagen steht in Longuich dienstags und in Issel mittwochs von 17 Uhr bis 21 Uhr. Wer Interesse an der Miete des Wagens oder einer mobilen Bar hat, kann sich an Dirk Mader wenden unter der Telefonnummer 0176/99337700 oder per Mail an info@rentamixer.de. Verschiedene Mietangebote sind auf der Website www.rentamixer.de zu finden.