Jugendkino startet Mobile Kinoleinwand rings um Konz: Wohin sie kommt und welche Filme laufen

In Zeiten von Streamingportalen wie Netflix gehen immer weniger Jugendliche ins Kino. Die mobile Jugendarbeit des Jugendnetzwerks Konz will den Jugendlichen aber eine Alternative zum Filmabend zu Hause bieten. Am Samstag, 25. November, 18 Uhr, startet die mobile Jugendkino-Reihe. Das Bürgerhaus Temmels ist der erste Spielort. Bis März ist die Reihe mit fünf weiteren Terminen in unterschiedlichen Orten vorerst geplant (siehe Info). Die Filme sind ab zwölf Jahren. Der Eintritt ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich.