Trier Der höchste mobile Aussichtsturm der Welt steht bis 6. Oktober an der Konstantin-Basilika. Der Trierische Volksfreund war bei der ersten Fahrt dabei.

Bei der ersten offiziellen Tour sind am Freitagvormittag geladene Gäste und Journalisten dabei. Aber auch einige Anwohner freuen sich auf das Erlebnis eines langsam rotierenden Höhenflugs in der 40 Tonnen schweren Anlage. Edith Schmelzer ist eine davon. „Ich habe in den vergangenen Tagen von meinem Fenster aus den Aufbau verfolgt“, erzählt die 79-Jährige. „Das war sehr spannend. Als ich heute früh spontan hergekommen bin, habe ich mich gefreut, dass ich eingeladen worden bin mitzufahren.“ Nun sitzt die Dame, neben sich den Rollator geparkt, in der weißen Gondel und freut sich über das, was sie geboten bekommt: fast grenzenlose Weitsicht über die Stadt. „Das ist mehr als beeindruckend“, sagt sie. „Mir fehlen die Worte. Trier ist so grün!“