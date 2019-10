Trier : Mobiles Bürgeramt an der Uni Trier

Trier Viele Studenten, die sich im Oktober an der Universität Trier einschreiben, sind Neubürger, die ihren Wohnsitz in die Moselstadt verlegen.

Für sie bietet das städtische Bürgeramt auch in diesem Jahr einen besonderen Service an: Drei städtische Mitarbeiter sind am Montag, 21. und Dienstag, 22. Oktober an der Uni Trier (Campus I, Gebäude C, Raum C22) jeweils von 10.30 bis 15.30 Uhr, mit einem Büro vor Ort, um Wohnsitzanmeldungen von Studenten entgegenzunehmen. Alle Dokumente müssen im Original vorliegen.