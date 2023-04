Mode und Gesellschaft Wenn Sneakers, Hoodies & Co. Geschichten erzählen

Was bedeutet es, wenn ein Ü-50-Jähriger einen Kapuzenpulli trägt? Für die Schweizer Autorin Anna Dreussi*, Jahrgang 1997, ein unerträgliches Anbiedern an die junge Generation. Ihren polarisierenden Beitrag überschreibt sie als einen „Wutbrief an die Hoodie-Boomer“* mit dem Titel: „Hört bitte endlich auf, cool sein zu wollen“. Die Auseinandersetzung zwischen den Generationen, das Aufbegehren der Jungen gegen die Alten und deren Misstrauen gegenüber den Nachkommen ist vermutlich so alt wie die Menschheit. Aber war es je schwerer, ihn an Äußerlichkeiten und Dresscodes festmachen zu wollen? Könnte der 55-Jährige „seinen“ Hoodie damals als junger Hiphopper, Skater, Breakdancer oder Punker angezogen und bis heute als Ausdruck seines bewusst gewählten Lebensgefühls einfach nicht mehr abgelegt haben?