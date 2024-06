Serie Beatrice Linzmeier stellt vor Modedesignerin Daniela Johanni: Mit einem „Pop-up“-Wochenende in Trier fing alles an

Interview | Trier · Daniela „Danni” Johanni ist Modedesignerin und Inhaberin von NNIstudio in der Trierer Innenstadt. Sie produziert ihre Kollektionen komplett in Deutschland und ist damit eine der wenigen heimischen Produzent*innen. Wir treffen Danni in ihrem schönen Atelier in der Neustraße für ein sehr offenes Gespräch.

01.06.2024 , 10:59 Uhr

Daniela Johanni ist Modeschöpferin. In ihrem Studio in der Trierer Neustraße vertreibt sie auch, aber nicht nur, Unisex-Mode, also zum Beispiel Oberteile, die sowohl von Männern als auch von Frauen getragen werden können. Foto: Bea Linzmeier/Photographer: Dominic Simon

von Beatrice Linzmeier