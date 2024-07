Bio und fair: Das gibt’s bei Mode äußerst selten. So, dass alle Produktionsschritte vom Anbau der Baumwolle bis hin zur Färbung und dem Verkauf kontrolliert und sicher sind. Und doch hat Anke Glatt es geschafft, sich mit nachhaltigen Naturtextilien nicht nur innerhalb von 30 Jahren einen Namen in der Szene zu machen, sondern auch Kundinnen und Kunden aus Amsterdam, Berlin oder Hamburg regelmäßig nach Trier zu locken, um in ihrem Laden „Flax“ zu shoppen. Sogar Bräute hat sie bereits mit ihrer nachhaltigen Bio-Mode ausgestattet. Etwas, das die Boutique sicherlich bundesweit einmalig und außergewöhnlich macht. „Ich habe Kunden in der dritten Generation. Da kam schon die Mutter mit ihrer Tochter, die jetzt wiederum Bekleidung mit ihren Kindern einkauft“, sagt sie stolz.