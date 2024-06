Liebesbekundung an den Ladenverkauf Hannelore Kolz schließt ihr Dessous-Geschäft in Schweich nach über 20 Jahren

Ursprünglich wollte Hannelore Kolz aus Schweich gar keine Dessous verkaufen. Nachdem sie lange Zeit in einem Textilgeschäft gearbeitet hatte, schmiedete sie Anfang der 1990er Jahre den Plan, ein Rollenstudio zu eröffnen. „Ich habe schon immer den Wunsch gehabt, mich selbstständig zu machen“, sagt sie. Die Fitnessbranche habe zu der Zeit einen Aufschwung erlebt, weshalb auch die heute 72-Jährige in diesem Bereich arbeiten wollte. „Alles war bereit, ich sollte nur noch den Vertrag unterschreiben“, erinnert sich Hannelore Kolz. Doch dann wurde sie gefragt, ob sie die freigewordenen Räumlichkeiten in der Brückenstraße 75 übernehmen wolle. Dort wurden Dessous verkauft und Kolz kam erstmals mit der Branche in Berührung. Sie habe zunächst im Freundeskreis nach Rat gefragt. Dieser sei von dem Projekt überzeugt gewesen und meinte: „Mach das, das bist du.“