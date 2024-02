Eine ungewöhnliche Karriere Modehaus Sinn Trier: Wie der „gute Geist“ zur Chefin wurde

Dass sie nach der Ausbildung weggehen musste aus ihrer Heimatstadt Trier, war für sie klar: „Wenn man in der Textilhandelsbranche beruflich vorankommen will, dann muss man bereit sein, sich in andere Häuser versetzen zu lassen“, weiß Elke Speicher. Also wechselte sie als junge Frau, die damals noch Elke Schneider hieß, vom Damenhaus der Trierer Hettlage-Filiale in der Brotstraße als Substitutin nach Heidelberg, dann als Abteilungsleiterin nach Stuttgart.