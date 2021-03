Corona-Pandemie : Trier will Bewerbung als Modellkommune „ernsthaft prüfen“

Trier will Bewerbung als Modellkommune „ernsthaft prüfen“

Trier Die Stadt Trier hat die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels zur weiteren Corona-Entwicklung nach eigenen Angaben aufmerksam verfolgt.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe hält angesichts der auch in Trier steigenden Infektionszahlen die große Vorsicht und die geplante „Osterruhe“ für sinnvolle Schritte, um die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie zu bremsen.

Nach wie vor soll es in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit geben, sich als Modellkommune für weitere vorsichtige Öffnungsschritte zu bewerben. Das soll für ausgewählte Regionen mit niedriger Inzidenz und unter strengen Schutzmaßnahmen mit einem Testkonzept für einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens möglich sein. Das Land hat für Mittwoch Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden dazu angekündigt. Oberbürgermeister Wolfram Leibe will eine solche Bewerbung als Modellkommune in jedem Fall ernsthaft prüfen: „Wenn die Rahmenbedingungen es zulassen und Trier die Bedingungen erfüllt, wollen wir Handel, Wirtschaft und Kulturleben natürlich die nötige Unterstützung als Modellstadt bieten.“