Sicherheit : Moderner Schutz für Trier und Region

Trier-Ehrang Das Technische Hilfswerk bezieht das neue Gebäude direkt gegenüber der Feuerwache II in Ehrang – eine sinnvolle Symbiose der Rettungskräfte.

Sechs Kilometer – so weit lagen bisher die Gebäude des Technischen Hilfswerks (THW) für Verwaltung und Fahrzeuge auseinander. Nach rund 16 Monaten Bauzeit wird nun beides in der Servaisstraße in Trier-Ehrang zusammengeführt.