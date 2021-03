Gesundheit : Strahlentherapie noch bis 2022 in Trier-Ehrang

Trier/Saarlouis Die Xcare-Gruppe baut in ihren neuen Praxisräumen am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier neu­artige Behandlungstechnik für die Strahlentherapie auf, die es bisher bundesweit nur an wenigen Standorten gibt.

Sie soll bei bösartigen Tumoren angewandt werden.

Linearbeschleuniger und Magnet­resonanz­tomografie (MRT) sind in einem Gerät kombiniert. Anders als bisher plant und berechnet es unmittelbar vor jeder einzelnen Bestrahlungssitzung mit aktueller MRT-Bildgebung – und nicht nur einmal vor Beginn der Therapie. Darüber hinaus lassen sich Tumor und gesundes Gewebe während der laufenden Bestrahlung darstellen und eventuelle Lage­veränderungen erkennen. So ist das Hybridgerät hochpräzise und passt die Dosis bei Bedarf individuell an.