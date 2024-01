Fashion- und Stylingtipps vom Profi für Männer und Frauen Mit diesen Basics kann der Sommer kommen!

Jeder sollte seine Garderobe aufbauen und immer nur tragen, was ihm selbst gefällt, und in dem er sich wohl fühlt, sonst wirkt er schnell wie „verkleidet“. Wer sich bei der Auswahl unsicher fühlt, sollte in Modegeschäften die Hilfestellung der Mitarbeiter suchen. Ich spreche bewusst nicht von Beratung, das würde vielleicht einige Menschen abschrecken. Aber ein wenig Unterstützung und einige Sätze der Orientierung bei der Anprobe, können Wunder wirken. Wer den Service in den Einzelhandelsgeschäften in den Innenstädten nutzt und dort kauft, trägt außerdem noch etwas gegen ihre Verödung bei. Wer seinen Stil gefunden und ihn sich quasi vom Kopf her erarbeitet hat, kann locker sein und getrost vielseitig kombinieren. Sollten Sie das Gefühl haben, einige Kleider mangels Gelegenheit zu selten tragen zu können: Jeder schafft sich seine Gelegenheit selbst! Wozu Kleider aufbewahren, sie erreichen auch ungetragen zwangsläufig ihr Ablaufdatum. Es gibt immer nur eine Person, die am besten angezogen ist, das ist die, die es wagt.