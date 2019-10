Wirtschaft : Möbel Hölzmer wird an Firma aus der Pfalz verkauft

um Jahreswechsel übernimmt die Firma Ehrmann mit Sitz in Landau Möbel Hölzmer in Trier. Foto: TV/Heribert Waschbüsch

Trier (Mos) Möbel Hölzmer in Trier wird zum 1. Januar 2020 an die Unternehmensgruppe Ehrmann mit Sitz in Landau verkauft. Wie Geschäftsführer Hans Hölzmer am Donnerstag auf TV-Anfrage mitteilte, werden alle 80 Mitarbeiter übernommen – ebenso wie alle Aufträge.

Grund für den Verkauf seien Alters- und Nachfolgegründe, sagt Hölzmer.

Wie Stephan Duppé von der Ehrmann Wohn- und Einrichtungs GmbH mitteilt, plant das Familienunternehmen die Mitarbeiterzahl in Trier auf bis zu 120 aufzustocken. Auch seien umfangreiche Umbauten geplant. Neu entstehen soll ein Bereich für „junges Wohnen“, ein Restaurant sowie eine Boutique-Abteilung mit Leuchten, Bettwäsche oder Dekoartikeln. Diese Umgestaltung erfolge im laufenden Betrieb.

Die Ehrmann-GmbH betreibt Möbelhäuser in Landau, Herxheim, Reilingen, Frankenthal und in Rastatt. Dazu kommen Küchenhäuser in Landau und Bruchsal sowie drei Selbstbedienungs-Möbelmärkte.

Nach eigener Auskunft beschäftigt Ehrmann derzeit mehr als 600 Mitarbeiter und gilt laut Fachpresse als einer der Marktführer in der Pfalz, in Baden und dem nahen Elsass.