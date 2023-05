Süßes aus dem Nahen Osten Vom Geflüchteten zum Ladeninhaber: Ahmad Batous verkauft Süßes im „Mondlicht“

Mondlicht. So heißt das neue orientalische Süßigkeiten-Geschäft in der Aachener Straße in Trier-West. Ahmad Batous hat den Laden vor wenigen Wochen eröffnet. Hier verkauft er allerlei arabische Leckereien – von Harissa bis Baklava. Damit ist Mondlicht sozusagen einzigartig. Einen anderen arabischen Laden, der Süßigkeiten verkauft, gibt es in Trier jedenfalls nicht.