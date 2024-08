Nach 27 Jahren Warum das Mondo del Caffè in der Fahrstraße geschlossen hat

Jahrzehntelang war das Mondo del Caffè in der Trierer Fahrstraße in der Nähe des Handwerkerbrunnens eine Institution und gut besucht. Im vergangenen Sommer hatte es dann bereits einmal geschlossen – aber nur vorübergehend. Nach rund einem Monat eröffnete das Café wieder mit einem komplett neuen, in Trier einzigartigen Konzept.