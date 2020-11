Montessori-Kita Trierer Petrisberg : Vor dem Corona-Ausbruch trafen sich die Erzieherinnen zur Teamsitzung

Trier 12 infizierte Mitarbeiterinnen und drei Kinder mit positiven Testergebnissen: Im Montessori-Kinderhauses auf dem Trierer Petrisberg hatte sich das Sars-Cov-II-Virus Mitte Oktober stark ausgebreitet. Ob eine Teamsitzung mit mehr als 15 Mitarbeitern den Ausbruch mit ausgelöst hat, ist unklar.

Jeden Montag ist Teamsitzung im Montessori-Kinderhaus auf dem Trierer Petrisberg. Auch, als die Infektionszahlen in der Stadt Ende September zu steigen begannen, wurde an den Mitarbeiterbesprechungen festgehalten – und zwar nicht per Video-Schalte sondern vor Ort in einem Zimmer der Kita.

Zum bislang letzten Mal traf sich das Team mit mehr als 15 Kolleginnen am Montag, 19. Oktober. Eins der Themen soll nach TV-Informationen gewesen sein, wie der Kita-Betrieb gesichert werden kann – auch unter der Annahme, dass Erzieherinnen möglicherweise wegen Erkältungssymptomen ausfallen könnten.

Dabei war das Virus da längst in der Kita angekommen: Nur einen Tag später, am Dienstag, 20. Oktober, entwickelte eine der Mitarbeiterinnen so starke Symptome, dass sie sofort getestet wurde. Ab Mittwoch war die Kita komplett geschlossen. Alle Mitarbeiter und alle mehr als 100 Kinder mussten zu Hause bleiben.

In den folgenden Tagen traten bei weiteren Mitarbeiterinnen typische Symptome auf: Fieber, Halskratzen, Verlust von Geruch- und Geschmackssinn, Kopfschmerzen. „Insgesamt fielen anschließend die Corona-Tests bei 12 Mitarbeiterinnen und drei Kindern positiv aus“, bestätigt Thomas Müller, Pressesprecher des Trierer Gesundheitsamts.

Ob sich die Mitarbeiterinnen tatsächlich auf der Teambesprechung angesteckt haben, ist offen. Grundsätzlich ist das Gesundheitsamt zwar für die Rückverfolgung von Infektionsketten zuständig, um das Pandemiegeschehen analysieren und einschätzen zu können. Wie das Virus sich in einzelnen Einrichtungen aber konkret ausbreitet, dazu gibt die Behörde keine Informationen raus. „Wir können daher weder bestätigen noch verneinen, ob die Teambesprechung Auslöser des Ausbruchs war – auch aus datenschutzrechtllichen Gründen“, sagt Müller. „Allgemein empfehlen wir aber ganz klar: Wer Symptome hat, soll nicht den Helden spielen und nicht trotzdem zur Arbeit gehen, sondern zu Hause bleiben, sich testen lassen und das Ergebnis abwarten!“

Träger der Kita ist der Trierer Arbeitskreis für Montessori-Pädagogik (TAM). Monika Tiemann ist erste Vorsitzende des Vereins, der auch die Kita Fliederbusch in Trier-Euren betreibt. Die Diplom-Pädagogin glaubt nicht, dass die Teamsitzung der Auslöser des Corona-Ausbruchs im Montessori-Kinderhaus auf dem Petrisberg gewesen sein könnte. „Von der Infektion bis zum Ausbruch der ersten Symptome vergehen normalerweise mehrere Tage. Einige Mitarbeiterinnen haben aber schon recht kurzfristig nach der Teamsitzung über Symptome geklagt. Für mich ist daher klar, dass das Virus schon vor der Besprechung am Montag, 19. Oktober, in die Einrichtung eingetragen worden war“, erklärt Tiemann auf Nachfrage. Zum Zeitpunkt der Teamsitzung sei das allerdings nicht absehbar gewesen.

In vielen anderen Betrieben hat es im Oktober längst keine Präsenz-Teambesprechungen mehr gegeben, um mögliche Infektionen zu vermeiden. Dass das Montessori-Kita-Team noch Mitte Oktober mit als 15 Kolleginnen in einem Raum zusammengekommen ist, sei im Nachhinein leicht zu kritisieren, sagt Tiemann. Aber die Erzieherinnen seien ja ohnehin vor Ort gewesen und nicht zu Hause im Home-Office. „Und außerdem hat das Land ja ganz klar Regelbetrieb für Schulen und Kitas angeordnet.“