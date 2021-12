Kunst : Monumentale Kunst für den Hausgebrauch

Trier Auf dem Petrisberg sorgte im Herbst an der Fassade der ehemaligen École Maternelle vis-à-vis zum Turm Luxemburg das monumentale Bild „ENDwickelt“ für viel Entdeckerfreude bei Passanten. Mit 670 Quadratmetern war es das größte temporäre Kunstwerk in der Stadt.

Die EGP hat das Kunstwerk der Trierer Kulturstiftung geschenkt. Geteilt in 500 Original-Ausschnitte in unterschiedlichen Größen kann es nun erworben werden. Die Bahnen wurden von Hand in die Formate gebracht, nummeriert und verpackt.

Die Verkaufspreise der Unikate liegen zwischen zehn und 1000 Euro für ein XL-Format in sechs Meter Länge, alle mit Echtheitszertifikat und Foto des monumentalen Kunstwerks. Wer sich mit 50 Euro an dieser Initiative beteiligen möchte, kann in der Galerie Netzwerk ein Unikat mit abstraktem Motiv auswählen. Mit dem Erlös aus dem Verkauf fördert die Stiftung Kulturschaffende in der Region, hilft bei Bildungsprojekten für Kinder, ermöglicht Musikunterricht für Kinder aus sozialen Brennpunkten, fördert Kulturprojekte und setzt ein Teilhabeprojekt für Senioren um.