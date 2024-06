Mordprozess Mord an Dauner Arzt: Detaillierte Rekonstruktion des Gewaltverbrechens im Gerichtssaal gezeigt

Der Todeskampf des vor anderthalb Jahren ermordeten Dauner Arztes Steffen Braun hat sich offenbar über mehrere Minuten hingezogen. Diese Schlussfolgerung lässt sich aus einer auf Video aufgezeichneten Rekonstruktion des Gewaltverbrechens ziehen, die am Montag im Trierer Landgericht gezeigt wurde. In der Videoaufzeichnung schildert der nach eigenen Angaben an dem Verbrechen beteiligte jüngste Angeklagte, wie er am Abend des 30. Dezember 2022 gemeinsam mit seinem Halbbruder den Arzt getötet hat. Der mitangeklagte Bruder hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.