Staatsanwaltschaft sieht besonders schwere Schuld Brutaler Mord an 56-jährigem Eifeler: Anklage fordert lebenslänglich

Wegen des anderen großen Mordprozesses, den es aktuell am Landgericht Trier gibt, tagt die Erste Große Jugendkammer diesmal im kleineren Saal 66. Näher als üblich werden die Angeklagten an den Zuschauern vorbeigeführt, und so fällt plötzlich auf, wie klein sie sind. Vielleicht 1,50 Meter der Kleinere, Emanuel P., ein stämmiger 21-Jähriger mit gegeltem, schwarzen Haar, breitem Kreuz, wiegendem Gang und trotzigem Blick. Immer noch klein, wenn auch merklich größer ist der zweite, Jasar S.: Ein dünner 27-Jähriger mit tätowiertem Nacken im weinroten Jogginganzug, der blass wirkt und im Vorbeigehen verkniffen zu Boden blickt. Die beiden zuletzt in Remscheid wohnenden Serben sollen einen 56-jährigen Eifeler am 14. Januar 2023 in seinem Haus in Hersdorf brutal ermordet haben, um ihn auszurauben.